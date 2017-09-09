Cadillac посмеялся над автопилотом Tesla

Американская люксовая марка Cadillac представила на сайте YouTube новый видеоролик из серии Future is Here. В сюжете производитель продемонстрировал свой автопилот, подчеркивая его преимущества в сравнении с аналогичной системы компании Tesla.

Речь идет о системе полуавтономного пилотирования Cadillac Super Cruise. Ее особенность заключается в том, что она не требует от водителя постоянно держаться за рулевое колесо во время движения, чем не может похвастаться Tesla. В новом видеоролике можно увидеть, как модель CT6 обгоняет электрокар Model S, после чего водитель бизнес-седана убирает руки с «баранки».

Марка Cadillac в минувшем году показала, как работает ее автопилот. Для этого производитель пригласил представителей прессы и акционеров на автопробег. Он стартовал в Нью-Йорке, а завершился в Лос-Анджелесе. Некоторое расстояние между городами автомобили с системой Super Cruise двигались без участия водителя.

Технология марки Cadillac особенна тем, что полагается не только на камеры, топографические данные, навигатор и лидар, но и следит за взглядом водителя. Это упрощает управление транспортным средством в условиях ограниченного обзора. К примеру, система будет полезна в поворотах и на холмах.

Недавно автопилот Tesla не определил пожарный автомобиль, припаркованный на обочине, что привело к ДТП. Однако в инструкции к американским электрокарам написано, что их круиз-контроль не всегда может распознать объекты, которые не двигаются.