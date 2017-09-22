Самый маленький кроссовер Audi дебютирует через два года

Немецкие машиностроители работают над самым маленьким кроссовером Audi Q1. Автомобиль должен дебютировать через два года, о чем проинформировало издание Auto Express, сославшись на собственный источник.

Ожидается, что основой для кроссовера Audi Q1 послужит модель A1 следующей генерации, которая в свою очередь перебазируется на модульное шасси MQB-A0. Данная платформа уже успела зарекомендовать себя на Skoda Fabia, Seat Ibiza и Volkswagen Polo.

Моторную гамму кроссовера Audi Q1 составит новая линейка бензиновых агрегатов с турбонаддувом объемом 1.0 и 1,5 литра. Также транспортное средство будет оснащаться 1,6-литровыми дизельными установками. Не исключается вероятность того, что все двигатели получат 48-вольтовую бортовую электросеть. Данная схема уже доказала свою эффективность на флагманской модели A8 новой генерации.

Руководство Audi ранее сообщило о намерении существенно расширить семейство SUV премиальной марки. В скором времени немцы рассчитывают представить кросс-купе Q4, флагманский вседорожник Q8, следующую генерацию модели Q3. Кроме этого, в текущем году ожидается презентация полностью электрического кроссовера Audi e-Tron.