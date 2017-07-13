В интернете показали современную версию легендарной «Победы»

Речь идет о рендерах независимого дизайнера Сергея Баринова. Он представил в интернете свое видение легендарного отечественного автомобиля ГАЗ-М20 «Победа». Во внешности машины переплетаются современный и классические стили.

Ранее дизайнер Сергей Баринов показал в Сети свои рендерды современной версии модели ГАЗ-24. Работу художника тепло приняла публика, после чего он вдохновился на создание собственной версии «Победы».

Сергей Баринов утверждает, что делает свои рендеры не ради прославления или наживы, а «для души». Его новое детище получило название Pobeda M20 Neoclassic. По задумке дизайнера, лифтбек оснащен задним приводом.

Концепт отечественного дизайнера выглядит стильно и современно. Однако нельзя не заметить черты «Бобеды», такие как длинный капот, массивная радиаторная решетка, изогнутые линии.

Модель ГАЗ-М20 «Победа» стала на конвейер в 1946 году. Автомобиль получил свое название в честь победы в Великой Отечественной войне. Над внешней составляющей транспортного средства трудится советский инженер Вениамин Самойлов.