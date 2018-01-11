В Китае презентовали новый электрокар LvChi Urano

В Китае состоялась презентация нового электрокара LvChi Urano. Транспортное средство в концептуальном исполнении предстало перед общественностью в рамках Шанхайского мотор-шоу.

Официальные лица китайской марки LvChi, в рамках презентации нового концепта Urano, заявили, что под брендом будут разрабатываться и продаваться только электрические модели. Появление первого серийного автомобиля LvChi на рынке запланировано на следующий год.

Движущей силой концептуального электрокара LvChi Urano является агрегат тягой 700 л.с. Первую «сотню» автомобиль набирает за 3,5 секунды. Машина оснащена комплектом аккумуляторных батарей, обеспечивающих ей запах хода в 680 километров.

При габаритах 4960х1970х1470 мм электрокар LvChi Urano имеет колесную базу размером 1470 мм. В салоне автомобиля имеет особая панель приборов, получившая большой тачскрин. В целом интерьер транспортного средства выглядит спортивно, но не без шика. Для пассажиров заднего ряда предусмотрено расширенное пространство, повышающее их комфорт. О серийном воплощении шоу-кара разработчики ничего не сообщили.