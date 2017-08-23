В Украине из ЗАЗ "Славута" сконструировали универсал

Народный украинский автомобиль ЗАЗ «Славута» автомобилисты любят за новизну и неприхотливость в применении, однако дизайнерское оформление и его вместительность часто вызывают негативные отклики у автолюбителей. Отмечается, что решением данного вопроса занималась команда инженеров из Запорожья, переделав «Славуту» в универсал.

Как пишут журналисты профильных изданий, энтузиасты удлинили кузов машины, использовав стекловолокно и иные прочные материалы. Для того, чтобы авто имело привлекательную внешность, оно получило двухцветную окраску и стильные колесные диски.

Сообщается, что украинские пользователи интернета неоднозначно отнеслись к переделке востребованного народного авто. Ряд пользователей сети восхитились творением запорожских умельцев, иные же раскритиковали представленную разработку.