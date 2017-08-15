Грузовик Ford Cargo вернется на российский авторынок

Как сообщают журналисты профильных российских изданий, на российский автомобильный рынок возвращается американский грузовик Ford Cargo. Его сборку будут осуществлять на калининградском автозаводе «Автотор».

Подчеркивается, что раньше продажи грузовых автомобилей на отечественном авторынке оставляли желать лучшего. В 2016 году уровень их продаж достиг 66 авто, а в 2017 году дилеры реализовали всего 27 автомобилей. Вероятно, выпуск обновленного грузовика Ford Cargo предназначен для улучшения продаж модели среди россиян.

Эксперты отмечают, что права на дистрибуцию и продажу большегруза Ford Cargo принадлежат директору автомобильного салона VH-DAF Сержу Ван Хюлле. Как информируют инсайдерские источники, за обновленный большегруз Ford Cargo отечественным автолюбителям придется выложить от 4 800 000 рублей.