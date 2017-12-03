KIA Sportage оснастят системой искусственного интеллекта

Южнокорейский производитель KIA разработал новое поколение Sportage для Китая, которое должно стать недорогой альтернативой кроссовера KIA KX5 и получить систему искусственного интеллекта (ИИ). В результате в КНР будут предлагать два поколения KIA Sportage.

Бюджетный KIA Sportage оснастили современным комплексом мультимедиа, которым можно управлять голосом благодаря системе ИИ, в основе которого DuerOs от Baidu. Система ИИ позволит управлять не только комплексом, но также климат-контролем, парктрониками, мотором, полноприводной системой и системой предотвращения столкновений.

Кроссовер KIA Sportage имеет следующие габариты: длина – 4 460 мм, ширина – 1 850 мм, длина – 1 670 мм, база колес – 2 640 мм. Модель получит 2-литровый атмосферник производительностью 160 «лошадей». В качестве трансмиссии будут предложены МКПП или АКПП на шесть ступеней. В Китае модель получит полный и передний привод.

Официальная презентация нового серийного кроссовера KIA Sportage состоится в рамках автосалона в Пекине уже в следующем месяце.