В начале 2010 года американская компания Tesla представила первые электрокары, однако теперь производством авто с электроприводом занимаются многие автопроизводители. Эксперты составили ТОП-5 китайских электрокаров, которые не уступают авто Tesla.

Возглавил рейтинг внедорожник Nio ES8, который конкурирует с Tesla Model Х. Авто получило высокопрочный алюминиевый корпус и два электродвигателя на каждой оси, которые генерируют до 653 «лошадей» при моменте силы в 840 Нм. До первых 100 км/ч модель разгоняется за 4,4 секунды, а заряда хватает на 400 км.

Второе место досталось Xpeng Identity X, который станет ответом на еще не выпущенный Tesla Model Y. При запасе хода на 300 км, модель предлагают всего за 30 000 долларов или 1,71 млн рублей. Третье место досталось седану LVCHI Venere с отличной динамикой и списком оснащений как у Tesla Model S. Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,5 секунды благодаря мотору с отдачей в 1 006 «лошадей».

С бюджетным седаном Tesla Model 3 способен тягаться китайский BYD e5, который развивает до 130 км/ч. Заряда аккумулятора хватает на 300 км. ТОП-5 замыкает электрофура BYD T9, которая составит конкуренцию новой Tesla Semi. Модель получила двигатель с отдачей в 482 «лошади» при запасе хода в 160 км, что меньше чем у американского грузовика.