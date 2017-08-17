Дизайнеры представили первый рендер нового Nissan Altima

Официальная презентация нового седана Nissan Altima (Teana) состоится в рамках автосалона в Нью-Йорке. Несмотря на то, что производитель еще не показал обновление, свободный дизайнер представил собственный рендер на основе Nissan Vmotion 2.0 Concept.

Опубликованный в сети рендер независимых художников создан на основе шпионских фото седана нового поколения Nissan Altima и официального скетча, который компания представила несколько дней назад.

Согласно официальному изображению нового Nissan Altima, седан оснастили крупной V-образной радиаторной решеткой с рельефными полосами. Автор рендера сохранил данную особенность нового поколения.

Ожидается, что новый седан Nissan Altima получит расширенный список функционалов, в который войдут последние технологии компании, в том числе и Nissan ProPilot. В салоне авто установят современный комплекс мультимедиа, а приборная панель получит цифровое исполнение.