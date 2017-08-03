Китайцы представили новый электромобиль LvChi Urano

Не так давно в рамках Шанхайского автосалона представили электрический прототип LvChi Urano. Как сообщает пресс-центр автопроизводителя, до первой «сотни» машина может брать разгон за 3,5 секунды, а дальность хода авто достигает 680 км.

Пока неизвестно, выйдет ли в серию данный электромобиль. Под брендом LvChi начнут выпускать исключительно электрические авто, а первая серийная машина будет выпущена в следующем году.

Габаритные размеры прототипа составляют 4690X1970X1470 мм, а величина колесной базы составляет 2 960 миллиметров. Сообщается, что в моторном отсеке электрического концепта разместился 700-сильный электродвигатель.

В салоне электрокара инженеры установят спортивную панель управления с внушительным тачскрином и спортивным рулевым колесом. На задних сиденьях наблюдается довольно достаточно свободного места.