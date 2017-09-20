В России появились новые комплектации кроссовера BMW X2

Баварская машиностроительная компания BMW увеличила число вариантов исполнения и дополнительных функций своего кроссовера BMW X2 для российского авторынка. Помимо того, под капотом кроссовера установили 140-сильный агрегат.

В BMW решили дать стимул продажам своего кроссовера BMW X2 в России при помощи введения дополнительных версий и расширения функционального перечня. На рынок уже вышла новая BMW X2 sDrive18i, предлагаемая от 2 100 000 рублей. В моторном отсеке нового варианта разместится 1,5-литровый агрегат с отдачей 140 «лошадок». С пакетом дополнительных функций машина будет стоить от 2 446 000 рублей.

Также россияне могут купить BMW X2 xDrive20i, оснащенным 192-сильным агрегатом рабочим объемом 2,0 литра и полным приводом. За эту модификацию придется отдать 2 390 000 рублей.

В стандартном исполнении BMW X2 имеется система BMW ConnectedDrive с программой My BMW Remote, благодаря чему смартфон может соединиться с ассистентами авто и дистанционно управлять его системами.