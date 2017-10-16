Эксперты назвали удачные и неудачные модели известных брендов

Автоэксперты сообщили о наилучших и наихудших моделях известных автобрендов. Специалисты поведали о таких марках, как Honda, Mazda, Ford, Mitsubishi и Toyota.

Среди автомобилей Honda не советуют покупать первое поколение паркетника Honda Pilot и кроссовый седан Honda Crostour. При приобретении первой модели автолюбителю необходимо будет заплатить высокую транспортную пошлину из-за 249-сильного агрегата. Вторая машина не очень популярна, так как ее тяжело продадут на вторичном авторынке. Honda Civic и Honda CR-V можно спокойно брать в любой генерации.

Первые поколения Mazda CX-7 и Mazda CX-9 имеют проблемные моторы и систему шумоизоляции, а за ремонт кузова придется выложить значительную сумму. Ford Mondeo и Ford Focus рекомендуются к приобретению, а Ford Focus в третьей генерации и кроссовер Ford Kuga в третьей генерации разочаруют автомобилиста.

Среди авто Mitsubishi аналитики советуют покупать Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi L200 и Mitsubishi Lancer 9. Относительно кроссовера Mitsubishi ASX, то его цена слишком высокая, он имеет маленький салон и обладает плохими шумоизоляционными свойствами. Для фанатов Toyota лучше покупать Toyota Land Criuser, Toyota Camry и Toyota Corolla.