Мировой авторынок в феврале ушел «в минус»

Февральские продажи 2018 года на мировом авторынке упали до уровня 6 841 000 экземпляров, что на 13% ниже результатов годичной давности. Освобожденный от сезонности годовой объем реализации, исходя из показателей прошедшего месяца, равен 93 605 000 единиц.

За первые два месяца наступившего года мировые продажи авто составили 14 826 000 штук (+3,3%). Об этом сообщают штатные сотрудники аналитического портала «АВТОСТАТ».

Лидером мирового рынка остается Китай, где продали 1 723 000 авто (-9,1%). Второе место досталось США (1 300 000 ед, -2,4%). Западноевропейские продажи авто поднялись на 3,8% (1 186 000 шт). В Восточной Европе тоже наблюдается положительная динамика (314 400 ед, +13,5%). В России февральские продажи выросли на 25%, что объясняется низкой базой 2017 года.

В Южной Америке региональные автоцентры сбыли 217 300 единиц (+14,9%). В список наиболее крупных мировых авторынков попали Япония (469 100 шт, -2,1%), Канада (125 600 ед, -1%) и Южная Корея (122 900 шт, +2,3%).