В Россию во втором квартале привезут новый Ford Explorer

В ближайшем будущем в российских автоцентрах начнется сбор предзаказов на новый американский внедорожник Ford Explorer. Первые авто прибудут в РФ во втором квартале нынешнего года.

При осуществлении рестайлинга новый Ford Explorer снабдили светодиодными противотуманками и хромированной решеткой радиатора. В салоне машины появится USB-гнездо для популярных среди россиян видеорегистраторов. Также машина имеет улучшенную шумоизоляционную систему.

В российской версии внедорожника выделяют зимний пакет, в состав которого входит обогрев лобового стекла и пересмотренный передний бампер для обширных внедорожных характеристик. Также авто работает на бензине АИ-92.

Существует вероятность, что в моторном отсеке новинки появится 3,5-литровый 249-сильный «атмосферник». Цены на машину пока держатся в секрете, но текущая модель в РФ стоит от 2 849 000 рублей.