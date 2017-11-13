Обновленная LADA Granta FL снова попалась фотошпионам

Обновленный седан LADA Granta FL снова засветился в плотном камуфляже на общих дорогах. Внешность модели немного пересмотрели, а задняя половина авто несущественно увеличилась.

До премьеры нового LADA Granta FL остается еще достаточно времени, так как модель представят на грядущем Московском автосалоне в августе нынешнего года. Невзирая на это, уже в настоящее время фотошпионы имеют изображения новинки, покрытой камуфляжной пленкой.

Как сообщают автоэксперты, оценившие размеры автомобиля, автолюбители могут получить расширенный багажный отсек. Инженеры «АвтоВАЗ» потрудились и над передней половиной машины, теперь она больше похожа на российский популярный седан LADA Vesta. Раньше LADA Granta стала лидером перечня наилучших машин для отечественного автомобильного рынка по цене до 500 000 рублей.