В Уфе создадут болид, расходующий 1 литр топлива на 1 000 км

В столице Башкорстана Уфе студенты УГАТУ принялись конструировать болид, который расходует 1 литр топлива на дистанцию в 1000 км. Как сообщают инженеры, в основе проекта будет лежать система уникального ДВС, потребляющего минимальное количество горючего.

Корпус гоночной машины исполнят из карбона, который придаст транспорту все необходимые аэродинамические свойства, влияющие на потребление горючего. Помимо того, мастера решили значительно снизить массу рамы авто и всех компонентов.

Болид получит предельную топливную экономичность, а на 1 000 км он затрачивает всего 1 литр горючего. В прошлый раз машина проехала 133 км. Потребление топлива считается одним из важных параметров, на которые обращают внимание автолюбители. Применение уникального принципа работы мотора предоставит возможность уменьшить минимальные затраты топлива.