В Норвегии продают британский дрэгстер Rolls-Royce Silver Shadow

В Норвегии на торги выставили эксклюзивный автомобиль Rolls Royce Silver Shadow. Продаваемая машина предназначена для участия в дрэговых марафонах.

Отмечается, что выставленную на продажу уникальную машину выпустили в 1974 году, и в настоящее время ее пробег достигает всего лишь 100 километров. Изготовители гоночного лимузина решили оставить роскошный салон, обшитый кожей, убрав только задний диван. Также в салоне появились держатель для бутылки шампанского и несколько бокалов.

В подкапотном пространстве британского премиального дрэгстера Rolls-Royce Silver Shadow разместили 8-цилиндровую силовую установку рабочим объемом 7,57 литра, оснащенную приводным нагнетателем. Производительность двигателя пока держится в секрете. Возможный покупатель может приобрести гоночный лимузин за сумму около 93 000 евро.