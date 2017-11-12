Toyota Land Cruiser Prado стал самым популярным SUV на вторичном рынке РФ

Японский популярный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado стал наиболее продаваемым на российском вторичном авторынке в сегменте SUV за февраль текущего года. Уровень перепродаж указанной машины составил больше 2 980 000 штук (+11%).

Второе место досталось еще одному «японцу» - кроссоверу Toyota RAV4, который разошелся тиражом в 2 757 экземпляров, что на 1,5% больше результатов годичной давности. Первую тройку закрывает кроссовер Nissan X-Trail, февральские перепродажи которого составили 2 274 единицы, что 2,8% выше показателей аналогичного периода минувшего года.

В ТОП-5 попали Nissan Qashqai (2 176 авто) и Honda CR-V (1 934 шт.). Отмечается, что в списке фигурируют автомобили исключительно из Страны Восходящего Солнца. Составлением рейтинга занимались штатные сотрудники аналитического портала «АВТОСТАТ».