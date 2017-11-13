Geely попала в ТОП-20 самых дорогих автобрендов мира

Китайская машиностроительная компания Geely поднялась на четыре строчки выше в перечне наиболее популярных мировых автобрендов, заняв 18-ю позицию. Следовательно, поднебесная марка вошла в ТОП-20 лучших списка.

Согласно информации, распространенной пресс-центром Geely, причина такого явления заключается в существенном успехе машин третьей генерации. Оценочная стоимость бренда увеличилась на 62% и составила 6 000 000 000 американских долларов. Отмечается, что ежегодный рост зафиксирован на уровне 63% и превысил отметку в 1,24 млн штук в 2017 году.

В 2018 году поднебесный автомобилестроитель Geely представила свою новую стратегию, которая заключается в достижении уровня ежегодных продаж в 1 580 000 авто. К 2020 году машиностроитель намерен достичь реализации в 2 млн экземпляров каждый год.