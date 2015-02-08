Эксперты рассказали о будущих автомобильных интерфейсах

Многие автолюбители оказались не в восторге от перехода к сенсорным панелям в салоне, зная как они могут функционировать зимой. Но в тоже время эксперты рассказали, что эти недостатки будут устранены и какие технологии получат в скором времени авто.

Сообщается, что баварский BMW 7 Series оснастят опцией по управлению жестами, которая проходит первую стадию развития, но скоро она будет широко использована. Отныне ассистент идентифицирует до шести жестов. Спецификой BMW I In side Future выступает новая технология, являющаяся сенсорным голографическим экраном HoloActive Touch. Проецирование виртуальных кнопок происходит таким образом, что они находятся под рукой водмтеля.

Представленный в Женеве концепт Volkswagen I.D. Vizzion обустроили механизмом дополнительной реальности, для которой необходимо купить очки Microsoft Hololens. В него еще встроили ряд обучающих детских программ.

Беспилотник Mitsubishi EMIRAI 4 получил некий аналог штурвала, созданный для того, чтобы водитель получил возможность управлять авто. Концепт от Bosch оснастили ультразвуком, который позволяет имитировать объемные кнопки и переключатели, благодаря чему автолюбитель ощущает их на ощупь. И в конце концов отмечается телепатическая опция Nissan, серийное производство которой начнется через пять лет. Чтение мыслей сделало бы движение авто наиболее безопасным.