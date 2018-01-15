Составлен ТОП-5 наиболее проблемных кроссоверов в РФ в 2018 году

Автомобили в кузове кроссовер становятся все более популярны среди автолюбителей. Но они обладают рядом недостатков, и эксперты специализированных порталов разработали рейтинг наиболее проблемных кроссоверов.

На первой позиции числится электрический кроссовер Tesla Model X, имеющий достаточно минусов по кузову и сбои в работе разного оборудования. Несмотря на это, машина довольно востребована на рынке. Второе место досталось американскому Cadillac Escalade, главными недостатками которого считают работу двигателя, КПП и климат-контроля.

ТОП-3 закрывает шведский кроссовер Volvo CX90. По безопасности авто лучшее в мире, но вот с электронными устройствами возникают большие проблемы после нескольких месяцев использования. ТОП-5 проблемных кроссоверов 2018 года в России замыкают британский Jaguar F-Pace и немецкий Mercedes-Benz GLK.