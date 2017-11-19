За последний месяц 17 автокомпаний изменили цены в России

Специалисты исследовательского портала «АВТОСТАТ» провели анализ цен новых легковых автомобилей всех производителей, представленных в РФ. В соответствии с полученной информацией, за месяц цены поменялись у 17 машиностроителей.

Как сообщают аналитики, баварская премиальная компания расширила линейку кроссоверов BMW X2, BMW X3 и BMW X6 и повысила стоимость на уже представленные версии BMW X3 и BMW X6. Повышение состоялось на уровне 2,5%, 2,8% и 3,3%.

Помимо всего, прошло обновление модельного ряда корейской KIA. Оно затронуло хэтчбэки KIA Rio X-Line (от 844 900 рублей), KIA Picanto (809 900 и 819 900 рублей) и кроссовера KIA Sportage (от 1 924 900 рублей). Повысились цены и Hyundai. Hyundai Creta стал дороже на 0,2-0,7%, а Hyundai Tucson повысил стоимость на 0,5-0,7%.

В линейке китайского бренда Chery появилась новая версия кроссовера Chery Tiggo 5, цена которой варьируется от 1 189 900 рублей. В итоге предельная цена возросла на 0,9%. Отмечают и американский Ford, поднявший цены на модель Ford Focus на 0,8-1,4%.