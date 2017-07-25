Новый внедорожник Aston Martin может получить цыганское имя Verekai

Британская машиностроительная компания Aston Martin запатентовала товарное наименование Varekai. Из-за заявки становится понятно, что название будет использоваться для пассажирских и гоночных машин, и их компонентов.

Отмечается, что поданная заявка не гарантирует, что торговая марка будет воплощена в реальность. Но имя Varekai стало бы прекрасным дополнением к линейке. Скорее всего, британские разработчики применят название для электрокаров возрожденного бренда Lagonda, прототип которого показали в текущем году на Женевском автосалоне.

Отныне Aston Martin использует марку для производства производительных и дорогих электромобилей. Сообщается, что новинка выйдет на авторынок к концу 2018 года и возможно под её капотом разместятся 8- и 12-цилиндровые двигатели, хотя не исключают и электромоторы.