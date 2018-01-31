Салон нового хэтчбека KIA K2S‍ рассекречен в сети

Еще в феврале в сети появились первые снимки нового хэтчбэка KIA K2S, однако тогда удалось разглядеть лишь внешний вид модели. Теперь опубликовали первые снимки салона нового авто для Китая.

Южнокорейская компания KIA готовится к старту продаж в Китае новый K2S в кузове хэтчбек. По сути, это актуальное поколение KIA Rio, только в пятидверном исполнении. Габариты китайской модели следующие: длина – 4 200 мм, ширина – 1 720 мм, высота – 1 460 мм, расстояние между осями – 2 600.

При этом новый хэтчбек KIA K2S отличается от китайской версии также другими бамперами, переработанными противотуманками и увеличенными воздухозаборниками, которые установлены на российской версии седана Rio. При этом задняя часть новинки получила те же дизайнерские решения, что и версия X-Line.

Линейка двигателей нового хэтчбэка KIA K2S представлена пока одним мотором объемом 1,4 литра, который генерирует до 107 «лошадей». В качестве трансмиссии компания предлагает «механику» или коробку-автомат на шесть скоростей.