Назван ТОП-5 самых популярных китайских автомобилей в России

Китайские автомобили на фоне конкуренции в последнее время продаются в России не так хорошо, как того ожидали их производители. Однако среди них можно выделить предложения, которые являются самыми популярными в РФ среди машин из КНР. Накануне эксперты представили ТОП-5 таких транспортных средств по итогам февраля.

Позиция лидера в ТОП-5 самых популярных китайских автомобилей в России досталась седану Lifan Solano. За отчетный месяц данная модель разошлась по стране тиражом в 203 единицы. Продажи машины сократились на 4,2% по сравнению с февралем 2017 года.

На втором месте ТОП-5 оказался кроссовер Lifan X60. В феврале на этом автомобиле свой выбор остановили 154 жителя России. Спрос на паркетник упал на 68%.

Третью позицию в рейтинге занимают Chery Tiggo и Lifan X50. Обе модели разошлись по стране тиражом 151 экземпляр каждая. При этом первый кроссовер стал популярнее в России на 32,5%, а второй хэтчбек потерял 45% своих продаж.

В качестве аутсайдеров ТОП-5 выступили кроссоверы Lifan Myway и DW Hower H3. Первый автомобиль продан в количестве 150 единиц, а на втором паркетнике свой выбор остановили 140 жителей России.