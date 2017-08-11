Новый кроссовер Audi Q8 дебютирует в июне 2018 года

Немецкие машиностроители продолжают разработку нового кроссовера Audi Q8. Премиальный вседорожник дебютирует в июне 2018 года.

Накануне состоялась пресс-конференция, в рамках которой выступил член правления Audi Питер Мертенс. Он заявил, что новый кроссовер дебютирует в июне 2018 года, и автомобиль станет «новым лицом семейства Q».

Новый кроссовер Audi Q8 станет на конвейер в Братиславе, где сейчас выпускается модель Q7 второго поколения. Вседорожник будет стоить не менее 110 500 евро. На глобальном рынке автомобиль поборется за покупателей с BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe.

Фотошпионы неоднократно наблюдали тестовые прототипы кроссовера Audi Q8 на территории Европы. Судя по кадрам автомобильных папарацци, экстерьер машины практически полностью повторяет концептуальный Q8 Sport, год назад дебютировавший в Женеве. Флагман получит большие воздухозаборники, сплиттер и бамперы со спортивными очертаниями.

Техническая составляющая кроссовера Audi Q8 не рассекречивается. Ходят слухи, что вседорожник получит турбированные агрегаты V6 и V8, работающие на бензине и дизельном топливе.

Через некоторое время после начала продаж стандартного Audi Q8, появится спортивная версия кроссовера, которая станет конкурентом для вседорожника BMW X6 M. Машина получит гибридную силовую установку, состоящую из трехлитрового бензинового агрегата TFSI V6 тягой 444 л.с. и электромотора. Вместе они будут выдавать мощность 470 л.с.