До конца 2018 года в Японии начнут продажи первых летающих авто

До конца текущего года в Японии намерены начать реализацию первых летающих автомобилей. Власти страны сообщили, что летающие авто помогут разобраться с проблемой перегруженных дорог.

Поскольку летающие автомобили помогут разгрузить дороги Японии, правительство обеспечит финансовую поддержку производства и разработки таких моделей производителями. Помимо финансовой поддержки Министерство экономики, промышленности и торговли сформировало специальный совет.

Экспертный совет будет отвечать за координацию работ по разработке и сборке летающих автомобилей. Кроме того, новый совет будет рассматривать различные технологии, которые облегчат выпуск летающих моделей. Ожидается, что первые экземпляры летающих авто начнут продавать в Японии уже в этом году.

Помимо летающих моделей в Токие заняты разработкой беспилотников. В Токио продолжают тестирование почтовых авто, которые без проблем преодолевают как загруженные дороги, так и оживленные улицы.