Audi присоединилась к Airbus в разработке летающего авто

В этом году к проекту летающего авто Airbus Pop.Up присоединился немецкий автоконцерн Audi. В результате в рамках автошоу в Женеве состоялась презентация второго концепта летающего автомобиля Pop.Up Next от компании Airbus.

Благодаря встроенному автопилоту летающее авто Pop.Up Next предполагает только наличие водительских прав у владельца. В то время как другие производители летающих авто обращают внимание на необходимость лицензии пилота, компания Airbus предлагает авто с четырьмя лопастями, которое не нуждается в лицензии.

В 2017 году компания Airbus представила первую версию летающего автомобиля. В этом году немецкий автоконцерн Audi принял участие в программе Airbus Pop.Up. В обязанности автопроизводителя войдет разработка силовой установки, автомобильных технологий, а также способ перехода от езды к полету.

В Женеве состоялась официальная презентация летающего Pop.Up Next, однако информации о модели все еще мало. Единственное, что сообщила компания о новом концепте – авто получило 49-дюймовый дисплей.