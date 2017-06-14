В Красноярске объявлены специальные цены на модели Volkswagen

Согласно данным СМИ, с 12 по 31 марта автолюбители Красноярска смогут приобрести автомобили марки Volkswagen по супер-ценам. Организатором акции стала компания «Медведь-Запад», которая является официальным дилером немецкого бренда в регионе.

Представители компании «Медведь-Запад» отметили, что специальное предложение на покупку новых автомобилей компании Volkswagen действует на ограниченное число моделей. Кроме того, для получения максимальной скидки необходимо принять участие в программе Trade-In.

Так, при покупке нового Volkswagen Polo Sedan в комплектации Comfortline клиенты смогу сэкономить порядка 120 000 рублей, приобретая модель за 685 246 рублей. Модель приводится в движение 110-сильным мотором MPI, который сочетается с системой полного привода и МКПП.

Более дорогой седан Volkswagen Jetta с учетом специальной акции будет стоить 1 094 962 рубля, в то время как раньше модель была доступна по цене в 1 291 962 рублей. Автомобиль приводится в движение тем же мотором MPI. Что касается Volkswagen Tiguan, то данный кроссовер в комплектации Highline стоит 2 090 287 рублей, а под капотом скрывается 180-сильный TSI. До акции модель стоила 2 220 287 рублей.