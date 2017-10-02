В Китае стартовали продажи «удлиненного» кроссовера Skoda Karoq

Чешская компания Skoda объявила о старте продаж удлиненной версии кроссовера Skoda Karoq в Китае. Удлиненный кроссовер Skoda Karoq предлагают в КНР по цене от 139,9 тысяч юаней или 1,3 млн рублей.

Особенностью китайской версии кроссовера Skoda Karoq является расширенная база колес и длинна на 50 мм. В моторной линейке модели двигатель объемом 1,2 литра производительностью 116 «лошадей» и мотор объемом 1,4 литра производительностью 150 «лошадей». В паре к двигателям предлагают МКПП на шесть скоростей а также вариатор на семь.

В Китае удлиненный кроссовер Skoda Karoq получил переднеприводное исполнение. В списке оснащения числится панорамкая крыша, система мультимедиа 9”, цифровое исполнение приборной панели, адаптивный круиз-контроль, а также система предотвращения фронтальных столкновений.

Помимо длинны китайский Skoda Karoq получил шильдики на крыльях и передних дверях. Также модель оснастили серебристыми накладками на бамперы. Максимальная версия удлиненного кроссовера в КНР доступна по цене от 189,9 тысяч юаней или 1,7 млн рублей.