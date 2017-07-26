К 2021 году авторынок России вернется на докризисный уровень

Аналитическое агентство EY уверено, что уже к 2021 году авторынок России вернет себе докризисное состояние 2014 года. Продажи в стране за три года должны вырасти до 2,5 млн автомобилей.

Несмотря на положительные прогнозы, существуют некоторые риски, которые связаны с неопределенной позицией страны: новая политика режима инвестиций. Это может отрицательно сказаться на продажах авто.

Агентство EY сообщает, что уже в 2018 году продажи авторынка России достигнут 1,8 единиц. При этом специалисты отмечают, что всего за три года рынок страны достигнет докризисного уровня 2014 года – 2,5 млн авто. Другие эксперты уверены, что на это уйдет более пяти лет, поэтому продаж в 2,5 млн авто следует ожидать не ранее 2023 года.

Специалисты также отмечают, что на рост продаж может отрицательно повлиять неоднозначный подход правительства России к локализации промышленности. Кроме того в этом году подорожали акцизы, а также утильсбор, которые влияют на стоимость авто.