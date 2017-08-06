В России начнутся продажи авто от Hyundai специальной чемпионской версии

В апреле 2018 года в автосалоны российских дилеров корейской автомобилестроительной компании привезут специальные исполнения Hyundai Solaris, Hyundai Elantra, Hyundai Creta и Hyundai Tucson, посвященные футбольному Чемпионату мира-2018. Спецверсии получили эмблемы FIFA и уникальные дополнения.

Сообщается, что Hyundai и FIFA имеют партнерские отношения, потому и запущены специальные версии вышеназванных автомобилей. В пресс-службе Hyundai сообщалось, что тираж футбольных машин составит 20 000 штук. Автомобили Чемпионского издания оснастили символикой FIFA, специальными ковриками и футбольным мячом Adidas с символикой мундиаля.

Спецверсии будут доступны с 1 апреля текущего года. Отмечается, что чемпионские авто предложат в двух модификациях Hyundai Solaris, одной версией Hyundai Creta. Иные версии не получили такого лимита.