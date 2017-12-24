На рынок вышел новый внедорожник Geely Boyue

Китайский автопроизводитель Geely начал продажи своего нового флагманского внедорожника Geely Boyue. В России автомобиль известен под именем Geely Atlas.

Новый Geely Boyue 2019 модельного года прибыл в поднебесные автоцентры и предлагается в пяти версиях. За стандартное исполнение авто придется выложить от 121 800 юаней. Полноразмерный внедорожник оснастили улучшенной системой шумоизоляционной системой, прогрессивным мультимедийным центром с увеличенным сенсором, иной головной оптикой и пересмотренными задними осветителями. Также интерьер отделан качественными материалами.

В моторном отсеке новинки разместился 1,8-литровый турбодвигатель с мощностью 163 и 184 лошадиные силы. Еще предусматривается 2-литровый 141-сильный «атмосферник». Они функционируют в тандеме с 6-секционной МКПП и 6-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями с полно- и переднеприводным механизмом.

Среди опций новинки стоит выделить ABS, EBD, антибукс, кнопочное зажигание, электронный ручной тормоз, панель управления, климат-контроль, панорамную крышу, парковочный ассистент, круговой видеообзор, 17- и 18-колесныве диски.