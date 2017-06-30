Mercedes-Benz построит шестой завод по изготовлению аккумуляторов

Немецкая автомобилестроительная компания Mercedes-Benz в сотрудничестве с тайской фирмой-партнером Thonburi Automotive Assembly Plant (TAAP) откроют новый завод, специализирующийся на производстве аккумуляторов. К 2020 году в строительство нового завода и его модернизацию рядом с Бангкоком намерены инвестировать больше 100 000 000 евро.

Для нового объекта, работа которого должна стартовать в 2019 году, отведен участок площадью 4,8 га. После начала его работы, в мировой сети Mercedes-Benz будет шесть таких производственных площадок на трех континентах, оперативно реагирующих на изменение спроса на глобальном авторынке.

Таиландский завод Mercedes-Benz функционировал больше 40 лет и в на сегодняшний день выпускает девять моделей. В минувшем году TAAP выпустила 12 000 машин. После старта новых мощностей, количество работников возрастет до 1300 человек, из них 100 будут разрабатывать только батареи.

В течение 17 лет Mercedes-Benz числится в лидерах местного люксового авторынка. Больше всего местные автолюбители предпочитают гибридные машины, батареи для которых скоро будут создавать на новом предприятии.