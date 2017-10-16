Представлен рейтинг лучших тюнинг-проектов мотор-шоу в Женеве

На Международной автомобильной выставке в Женеве из года в год дебютируют не только стандартные новинки, но и тюнингованные транспортные средства. Специалисты опубликовали в интернете рейтинг таких машин, оказавшихся самыми лучшими в своем сегменте на мотор-шоу в Швейцарии в 2018 году.

Первым в рейтинге оказался грозный Ford Mustang, доработанный японскими мастерами тюнинга из Liberty Walk. Внешность машины с руки умельцев стала еще агрессивнее за счет нового аэродинамического обвеса. Также автомобиль получил уникальную гоночную ливрею. Кроме того, японцы показали тюнингованный Nissan GT-R, доработки которого стоят порядка 15 000 долларов.

Немецким тюнинг-ателье Klassen в Женеве представлен бронированный внедорожник Range Rover, кузов которого удлинен до 6 200 миллиметров. Фирма Mansory привезла в Швейцарию суперкар Bugatti Veyron с причудливым «камуфляжем», модель Ferrari 812 Superfast с камнями Swarovski на кузове, а также люксовый седан Rolls Royce Phantom, получивший двухцветный кузов. Также автомобиль имеет колесные диски размерностью 24 дюйма, а мощность его двигателя повышена до 610 лошадиных сил.

Аутсайдером рейтинга стал внедорожник Mercedes-Benz G500 4X4, представленный тюнинг-ателье Brabus. На этой машине можно передвигаться по самому экстремальному бездорожью.