В сеть утекли рендеры нового кроссовера Zotye T600

В интернете обнародовали рендерные изображения нового кроссовера Zotye T600. Следует напомнить, что премьера новинки пройдет в рамках одного из грядущих автосалонов в 2018 году.

Но пока не имеется информации о том, какая версия Zotye T600 будет презентована на мотор-шоу. В России имеется лишь одна версия кроссовера, а в Китае их довольно большое количество. Кроме стандартного варианта исполнения машины в перечень вошли «заряженная» версия кроссовера и купеобразная версия. Интересно, что все эти версии отличаются экстерьером и интерьером.

Отмечается, что китайский кроссовер Zotye T600 имеет большие сходства с немецким среднеразмерным кроссовером Volkswagen Touareg. Но при рассмотрении выложенных в сеть набросков становится понятно, что новинка больше не будет точной копией немецкого авто. Технические параметры новой машины пока засекречены.