44% жителей России готовы отказаться от личного автомобиля

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам минувшего года зафиксировали в России очередное подорожание автомобилей и их содержания. На этой почве граждане сократили свои расходы на эксплуатацию и обслуживание транспорта.

Аналитики провели в январе нынешнего года опрос, участниками которого стали 17 тысяч жителей России. Эксперты установили, что 44% респондентов на почве подорожания автомобилей, их обслуживания и содержания в минувшем году, ради экономии готовы к отказу от личного транспорта.

20% опрошенных жителей России заявили, что не видят проблемы в отказе от личного автомобиля, но только в том случае, если у них будет легкий доступ к другому транспорту (метро, такси и так далее). 2% респондентов заявили, что вообще не считают машину чем-то важным. 22% опрошенных расстанутся с транспортом, если его будет дорого содержать. Аналитики сложили все эти результаты, и пришли к выводу, что 44% россиян всерьез рассматривают отказ от автомобиля.

Как альтернативу личному автомобилю 61% респондентов рассматривают общественный транспорт. 20% жителей страны готовы регулярно пользоваться такси. 8% россиян лояльны к каршерингу. 5% респондентов оказались приверженцами сервисов, с помощью которых можно найти попутчиков.

Примечательно, что в Санкт-Петербурге горожане лояльны к общественному транспорту на фоне отказа от личного автомобиля. Москвичи же больше склоняются к каршерингу. В регионах преобладают такси и сервисы по поиску попутчиков.