KIA показала роскошный интерьер нового Quoris

Южнокорейские машиностроители продолжают понемногу рассекречивать седан KIA K900 следующей генерации, известный в России как Quoris. Ранее разработчики показали экстерьер автомобиля, а теперь частично представили его интерьер.

Новый седан KIA Quoris получит кожаную отделку салона, дополненную элементами из дерева и металла. Судя по новым рендерам, машина обзаведется цифровой приборной панелью. Кроме того, интерьер автомобиля дополнят механические часы на центральной консоли. Для информационно-развлекательного комплекса новинки предусмотрен 12,3-дюймовый дисплей.

Седан KIA Quoris следующей генерации оснастят «умной» системой освещения интерьера. Она сможет подсвечивать только ту часть центральной консоли, к которой пользователь поднесет руку. Подсветка получит 64 оттенка.

Производство нового седана KIA Quoris организуют в Южной Корее. Пока нет информации о том, на каких рынках будет продаваться машина, однако есть данные, что в некоторые страны автомобиль отправится в ближайшие месяцы.

Ранее в Глобальной сети публиковались рендеры, практически полностью рассекретившие экстерьер нового седана KIA Quoris. Внешне машина похожа на немецкие премиальные седаны. Технические характеристики автомобиля не раскрываются.

В актуальной версии седан KIA Quoris доступен на российском рынке. В РФ стоимость машина составляет от 2 819 900 рублей. Силовая линейка автомобиля представлена в стране 3,3- и 5-литровыми агрегатами тягой 334 и 424 л.с.