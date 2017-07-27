Из-за отвалившегося руля будет отозвано 1,4 млн авто Ford

Американская компания Ford намерена отозвать порядка 1,4 млн автомобилей из-за опасной неисправности. Причиной отзыва столько большого количества авто стал плохо закрепленный руль, который может отвалиться во время движения.

Компания получила информацию о случае, когда у владельца Ford Fusion отпало рулевое колесо во время движения. Производитель утверждает, что водителю ничего не угрожает, однако он получил несколько травм.

Автоэксперты сообщили, что рулевое колесо могло отвалиться из-за плохого закрепления болтов. Специалисты утверждают, что болты, удерживающие руль, могут открутиться в любой момент, поэтому за этим необходимо внимательно следить.

Представители компании Ford отмечают, что было зафиксировано уже три случая, когда владельцы сталкивались с отпавшим рулевым колесом. В результате была объявлена отзывная компания 1,4 млн автомобилей. В частности компания оповестит владельцев Lincolns MKZ и Fusion, которые выпустили в США в период с 2014 по 2018 годы. В сервисных центрах специалисты поверят детали, а также заменят неисправные запчасти авто.