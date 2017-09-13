Трехколесный электромобиль создали в московском технопарке

Московским технопарком «Калибр» представлен трехколесный электромобиль. Накануне организация сообщила, что ее детище отправилось на тестовую сборку, которой занимается компания «Электротранспортные технологии».

Двухместный трехколесный электромобиль, созданный в московском технопарке, получил 100-километровый запас хода. Машина хороша тем, что не зависит от специальных зарядных станций, и может заряжаться от обычной сети, на что уходит не более двух часов. Автомобиль может разогнаться до скорости в 100 км/ч. Дорожные тесты транспортного средства начнутся в конце марта, о чем проинформировал сайт мэра и правительства Москвы.

Через некоторое время московский технопарк намерен создать грузовой электромобиль. Транспортное средство найдет себе применение в курьерской доставке. Кроме того, такими машинами могут заинтересоваться операторы каршеринга.

В мае текущего года с конвейера сойдут первые 18 экземпляров электромобиля. Разработчики утверждают, что экологически безопасное транспортное средство не боится непогоды.

По словам разработчиков, электромобилем московского технопарка также могут заинтересоваться службы городских парков. На этих машинах можно перевозить персонал, небольшие грузы и использовать их для уборки. Недавно власти Москвы пообещали, что столице появится доступный электрический транспорт. Речь идет о компактных автомобилях в стиле Smart с запасом хода в 200 км.