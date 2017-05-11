Концепт внедорожника от Mercedes-Maybach представят через месяц

На страницах европейских порталов появилась информация о том, что в апреле нынешнего года состоится премьера внедорожника от Mercedes-Maybach. Ожидается, что речь идёт о люксовом концепте, который выполнен на основе Mercedes-Benz GLS.

Журналисты британского портала Autocar со ссылкой на собственные источники к Mercedes-Benz сообщают, что 25 апреля нынешнего года на международном автосалоне в Пекине состоится премьера Mercedes-Maybach GLS. Инсайдеры отметили, что речь идёт о концепте, который не далек от серийной версии автомобиля.

Стоит отметить, что слухи о появлении люксового внедорожника от Mercedes-Maybach циркулируют в СМИ с 2014 года. Ожидается, что прототип получит новую решетку радиатора, которая в дальнейшем станет фирменной для суббренда, а в список оснащения войдут самые современные функции автономного управления.

Новый Mercedes-Maybach GLS может получить удлиненную колесную базу, а сидения для пассажиров заднего ряда традиционно для Maybach станут комфортными и оснащенными всеми возможными удобствами. Новинка получит 800-сильный гибридный двигатель, детали о котором пока не раскрыты.