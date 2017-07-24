Пикап Shelby F-150 Super Snake получил эффектные диски от HRE

Американский производительный пикап Shelby F-150 Super Snake, который был доработан тюнерами из Shelby, получит эксклюзивные колесные диски от ателье HRE. Отмечается, что новые «катки» эффектно сочетаются с абсолютно черным кузовом пикапа.

Производительный пикап Shelby F-150 Super Snake выполнен на основе заводского пикапа Ford F-150 Raptor, но умельцы из Shelby сделали модель ещё более экстремальной. Грузовик получил множество дополнений под капотом, в результате чего 5,0-литровый двигатель V8 получил внушительную отдачу в 760 лошадиных сил. Тюнеры отметили, что модель получила дополнительный турбонагнетатель.

В палне внешности новый Shelby F-150 Super Snake примечателен абсолютно черный окраской кузова, а также расширенными и более массивными колесными арками. Модель оснащается кастомной радиаторной решеткой, а также новыми шильдиками и спортивной выпускной системой. В салоне появились новые коврики и вышивка на сидениях.

Кроме того, новый Shelby F-150 Super Snake получил уникальные хромированные диски HRE Brushed Titanium размерностью в 24 дюйма. Колеса имеют пять спиц и оснащаются красными тормозными суппортами от Brembo.