Блогер доехал на разряженной Tesla Model 3 до электрозаправки

Американский блогер MilesPerHr обнародовал в сети видео, на котором продемонстрировал, что произойдет с электромобилем Tesla Model 3 после полной разрядки аккумуляторов. Ролик опубликовали на популярном видеохостинге YouTube.

В начале видеоролика дальность хода электрокара составляла 16 км, а к середине бортового компьютера машины представил запас хода в 0 км. В одном из комментариев, расположенном под роликом автор эксперимента отметил, что после этого машина проехала около 3-5 км до пункта подзарядки.

Отмечается также, что после разрядки батарей большая часть систем авто продолжила функционировать. Не работал только ассистент предупреждения столкновений.

В конце прошлого года во всемирной паутине опубликовали видео с разгоном Tesla Model 3 до предельной скорости. В ролике заметно, что авто развило скорость 228 км/ч, но в ТТХ указали 224 км/ч.