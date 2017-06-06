Озвучены рублевые цены на новый BMW X4

Российский филиал баварской автомобилестроительной компании BMW назвал цены на новый кроссовер BMW X4, который выйдет на отечественный авторынок 14 июля 2018 года. За авто придется выложить от 3 350 000 рублей.

Версия BMW X4 xDrive20i предложат россиянам за 3 350 000 рублей, а BMW X4 xDrive20d доступен за 3 460 000 рублей. Базовое оснащение таких модификаций представлено АКПП, подстветкой M Sport, светодиодными фарами, противотуманными осветителями, электроприводом зеркал заднего обзора. Первая вариация до первой «сотни» берет разгон за 8,3 секунды, а вторая за 8,0 секунд.

Вариант BMW X4 xDrive30i получил под капот 2-литровый агрегат с отдачей 184 и 249 лошадиных сил. За него придется выложить 3 680 000 рублей. BMW X4 M40i в версии M Performance обойдется от 4 990 000 рублей и разгоняется до первой «сотни» за 4,8 секунды.