Озвучена стоимость нового пикапа Foton Tunland

Китайский производитель Foton озвучил ориентировочную стоимость нового пикапа Foton Tunland, который в дорестайлинговой версии доступен для покупки и на российском рынке. Ожидается, что живые продажи новинки с Поднебесной начнутся 13 апреля 2018 года.

Согласно данным китайских порталов, новый пикап Foton Tunland в базовом варианте исполнения обойдётся клиентам из Поднебесной в 88 800 юаней (798 000 рублей), в то время как модель в максимальном исполнении стоит уже 127 300 юаней (примерно 1 145 000 рублей). Примечательно, что дорестайлинговый пикап на рынке России стоит как минимум 1 549 900 рублей.

Под капотом нового Foton Tunland скрывается 2,4-литровый бензиновый мотор от Mitsubishi, который генерирует 136 лошадиных сил. Кроме того, в линейку вошел 2,8-литровый 116-сильный мотор, оба двигателя сочетаются с 5-диапазонной МКПП. Привод – задний или полный.

В плане внешности новый Foton Tunland от дорестайлинговой версии отличается увеличенными бамперами, а также более современной светодиодной оптикой. Модель несколько выросла в габаритах, а также получила усиленную подвеску. В списке оснащения значится 7,0-дюймовый мультимедийный центр.