Деревянные машинки Maserati оценили в 21 700 рублей

Шведская компания Playsam и итальянский бренд Maserati выпустили коллекцию деревянных автомобилей, которые являются копиями выдающихся автомобилей от Maserati. Отмечается, что в коллекцию вошли как классические, так и новые модели бренда, а за один автомобильчик придётся выложить 380 долларов (примерно 21 700 рублей).

Согласно данным СМИ, новые коллекционные модели автомобилей выполнены из высококачественной древесины и являются копиями таких моделей как люксовый кроссовер Maserati Levante и стильное концептуальное купе Maserati Alfieri. Что касается классических моделей, то шведские разработчики вспомнили гоночный болид Maserati 4CLT, а также гранд-турер модели Maserati A6G.

Модельки автомобилей могут быть неокрашенными, либо иметь оригинальные цвета кузова автомобилей Maserati. Заказать игрушки можно на сайте компании Playsam.

Стоит отметить, что в 2017 году модель Volkswagen Microbus Beach Bomb, которая была выпущена по ошибке, оценили в 150 000 долларов, а сам автомобиль мгновенно нашел покупателя среди коллекционеров. Также в 2018 году был выпущен Lego Ford Mustang 1968, состоящий из 183 деталей.