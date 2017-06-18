С производства снимут седан Lincoln Continental

Известный премиальный бренд из США Lincoln, входящий в структуру Ford, собирается отказаться от седана Lincoln Continental. По неподтвержденной информации, снятие модели с производства произойдет в 2019-2020 годах.

Как сообщают журналисты отечественного издания «ВладТайм», востребованность на флагман Lincoln Continental продолжает уменьшаться. В декабре 2016 года продано 1 845 машин, а годом позже реализация достигла всего 1 216 экземпляров. В феврале 2018 года в мире купили 758 авто.

Подчеркивается, что седаны других марок переживают сейчас не лучшие времена. Причиной этого выступает повышение спроса на кроссоверы и внедорожники, хотя ранее семейными машинами считали большие седаны с минивэнами.

Вместо Lincoln Continental, производство которого завершат в 2019 году, будет выпущен новый седан. Но Ford пока не рассекречивают данную информацию.