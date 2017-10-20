В Китае начались продажи обновленного кроссовер Haval H4

Компания Great Wall выводит на внутренний рынок обновленный кроссовер Haval H4. Продажи новинки начнутся в Китае в конце марта. При этом, дилеры уже сейчас располагают товарными экземплярами модели.

Стоимость обновленного кроссовера Haval H4 в Китае составит от 110 000 до 130 000 юаней (989 000 1 169 000 рублей соответственно). В модельном ряду своего производителя новинка станет на ступень ниже Haval H6, являющегося самым востребованным автомобилем марки.

Обновленный кроссовер Haval H4 имеет габариты 4420х1845х1695 мм, а размер колесной базы машины составляет 2660 мм. Автомобиль оснащается турбированными моторами. Агрегат объемом 1,3 литра выдает мощность 139 лошадиных сил. Отдача 1,5-литрового двигателя составляет 169 л.с. Для обеих установок предусмотрены шестискоростная механическая коробка передач и семидиапазонная роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. Новинка будет продаваться как с передним, так и с полным приводом.

Размер колесных дисков, доступных для обновленного кроссовера Haval H4, составляет 16 и 18 дюймов. Автомобиль оснащается эйрбэгами в количестве до семи подушек, системами стабилизации, ABS и EBD. Также в машине присутствуют информационно-развлекательная система, камера заднего вида, электронный ручной тормоз, климатическая установка на две зоны, панорамная крыша с люком, ассистент парковки. Для новинки предусмотрена как тканная, так и кожаная отделка салона.