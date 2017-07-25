Обнародован новый список дорогих авто, облагаемых транспортным налогом

В Министерстве торговли и промышленности РФ рассекретили новый перечень авто, облагаемых повышенной транспортной пошлиной. Отмечается, что данный перечень существенно увеличился.

Следует напомнить, что согласно с внесенными в Налоговый кодекс изменениями, обладатели машин от 3 000 000 рублей должны оплачивать повышенный транспортный сбор. Повышающий индекс налога зависим от цены и возраста автомобиля. К примеру, 2-3-летние авто по цене 3 500 000 рублей облагаются пошлиной с повышенный коэффициентом 1:1, а под действие наиболее высокого коэффициента подпадают машины возрастом 20 лет и по цене больше 15 000 000 рублей.

Список таких авто формируется чиновниками Минпромторга, который обновляется ежегодно. В новом перечне для наступившего года уже числится 1126 моделей, тогда как в 2017 году находилось всего 909 машин.