Новый Audi Q6 «примерил» роскошный кузов купе

Немецкая компания Audi готовится выпустить полностью электрический кроссовер Audi E-tron и новый флагманский внедорожник Audi Q8, эксперты уверены, что даже находящийся в разработке Audi Q6 мог бы получить более стильный кузов купе. Такая модель смогла бы составить конкуренцию BMW X6, Mercedes-Benz GLC Coupe и Range Rover Velar.

Независимые дизайнеры американского автомобильного портала попытались представить, как бы мог выглядеть премиальный кроссовер Audi Q6 в ещё более роскошном формате купеобразного кроссовера. Виртуальный концепт сохранил все характерные для бренда черты, но получил покатую крышу и более изящные задние крылья.

Ранее в сети появились слухи о том, что новый Audi Q6 действительно получит кузов купе и будет представлен в гибридном или полностью электрическом формате E-Tron. Модель будет выполнена на основе концепта, показанного несколько дней назад на автосалоне в Женеве.

На сегодняшний день флагманским внедорожником бренда является Audi Q7. В дилерских центрах России такой автомобиль можно приобрести по минимальной цене в 3 800 000 рублей, в то время как более компактный Audi Q5 оценен 2 645 000 рублей за базовый вариант исполнения.